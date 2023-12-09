مركز إعداد محفظى الفتح بالزقازيق ثانى الجمهورية بالمسابقة العالمية للقرآن

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف وذلك لحصول مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق والتابع للمديرية علي المركز الثاني علي مستوى الجمهورية في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم 2023/2024 متمنياً للفائزين دوام التوفيق والرقي في أداء رسالتهم السامية لنشر قيم الإسلام السمحة وتعاليم ديننا الحنيف.

أعرب محافظ الشرقية على اعتزازه وتقديره بدور رجال الاوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف.

أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ومديرية أوقاف الشرقية للاستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين داعيا المولي عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.