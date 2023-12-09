مدير الرياضة بالأقصر يعقد اجتماعا لغرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا بمديري الإدارات الفرعية ومسئولي الكيانات الشبابية على مستوى المحافظة، لغرفة العمليات المشكلة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها يوم غد الأحد ولمدة 3 أيام، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتم خلال الاجتماع التنبيه على تكثيف التوعية وحث أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية ومراكز الشباب وجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية للقيام بالواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات، حيث حضر الاجتماع مختلف الكيانات الشبابية، ومنها أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاة والمرأة بمراكز الشباب وفرق الكشافة والجوالة، وشباب يدير شباب، وإتحاد شباب أرمنت، ومتطوعو مراكز شباب مصر، وغيرها فى التوعية بشأن المشاركة فى الانتخابات، وتم توزيع عدد (4) شباب متطوعين على كافة المقرات الانتخابية بالمحافظة وعددها 179 مقرا انتخابيا والمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في دخول وخروج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باللجان الانتخابية.

كما تم خلال الإجتماع تكثيف الجهود الخاصة بحملة اعرف لجنتك لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الإنتخابية، والإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بكيفية الانتخاب، وتم التأكيد على متابعة العملية الانتخابية تنسيقًا مع غرفة العمليات المركزية المشكلة بالمديرية ، لمتابعة انتظام تواجد الشباب المتطوعين في اللجان الانتخابية في جميع اللجان ، ومدى جاهزية جميع مراكز الشباب المقام بها مقار لجان الاقتراع، وتم تزيين المقرات الانتخابية التابعة للشباب والرياضة بعلم مصر بطول 5 متر على المبني، والدفع بكافة الإمكانيات المتاحة لدى وزارة الشباب والرياضة من خلال المشاركة في العملية الانتخابية.

استلم خلال الاجتماع كل مدير إدارة وكيان شبابي الايديهات الخاصة بفريق العمل المتطوعين الذين تم توزيعهم على اللجان الانتخابية، حيث تقرر عقد اجتماع كل مدير إدارة بمديري الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لإدارته ودعوة الجمعية العمومية للهيئة ورؤساء مجالس الإدارات وذلك للحث على المشاركة في العملية الانتخابية والنزول الى صناديق الاقتراع.