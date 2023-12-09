مدرسة الراهبات بإسنا تنظم محاكاة للانتخابات الرئاسية لتعليم النشء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مدرسة الراهبات الفرنسيسكان التابعة لإدارة إسنا التعليمية بمحافظة الأقصر، نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية، وذلك بمشاركة أطفال وتلاميذ المدرسة، وأعدت إدارة المدرسة نموذج محاكاة لجنة انتخابية بعد تدريب التلاميذ على مراحل التصويت وطريقة التصويت وذلك لتدريب التلاميذ على ممارسة حقهم الدستورى فى المستقبل وتشجيع أسرهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبها قالت صباح حلمي مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكان بإسنا، إن تنظيم نموذج المحاكاة للانتخابات الرئاسية يأتى إيمانا منا بأن أطفالنا هم رجال المستقبل، مضيفة: "وهم أمل مصرنا الغالية فى مستقبل مشرف وبهم ترفع هامة الوطن عالية فى عنان السماء، وقد كان لزاما علينا أن نسدد ولو جزء بسيط من ديننا تجاه مصرنا الحبيبة، وتنمية روح الولاء لأطفالنا تجاه بلدهم ووطنهم مصر فقدنتا هذا العمل وهو" محاكاة للانتخابات الرئاسية " 2024 لكى يتعلم أبناؤنا ممارسة حقهم الدستورى، وأهمية المشاركة فى الانتخابات، ولكى يعرف أبنائنا منذ صغرهم أن لهم أرضا ووطنا ينتمون إليه ويجب أن يحبوه ويحافظوا عليه ويدافعوا عنه".

وأوضحت مديرة المدرسة، أن نموذج المحاكاة الذى تم تنفيذه يعتبر نواة لتربية النشء على ممارسة حقهم الدستورى، والمشاركة في كل الإستحقاقات كما أنه بمثابة توعية وتثقيف سياسي للأطفال ينمي روح الولاء والانتماء للوطن الذى يحتاج منا إلى الاصطفاف والوحدة كما نال النموذج إعجاب الأطفال المشاركين وكل تلاميذ المدرسة الذين عاشوا أجواء الانتخابات على أنغام الأغانى الوطنية حتى لا يكونوا عرضة لأي أفكار غريبة يتم بثها ضد الوطن، وقدمت مدير المدرسة الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، و محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية، وجميع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جهته قال محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية، إن نموذج المحاكاة يعتبر تمثيلا عمليا لإجراء الانتخابات الرئاسية لتدريب التلاميذ على ممارسة حقوقهم السياسية وتمثل نوعا تربويا من التنشئة السليمة على ممارسة الحقوق الدستورية، وتربية أبنائنا على حب الوطن ومعرفة حقوقهم، وواجباتهم ويبنى جيلا متعلما قادر على التعامل مع أى أفكار غريبة تستهدف وطنيتهم وولائهم مشيرا إلى تشجيعه لكل الأنشطة التي تربي جيلا متعلما مثقفا.



أطفال أمام اللجان خلال المحاكاة لتوعية الناخبين



أطفال باعلام مصر لتوعية الناخبين



أطفال بملابس الجيش والشرطة أمام المدرسة



أطفال مدرسة الراهبات بإسنا خلال محاكاة للانتخابات الرئاسية



الأطفال خلال تنفيذ محاكاة الانتخابات الرئاسية



طوابير الأطفال خلال تنفيذ محاكاة الانتخابات بالمدرسة



فرحة الأطفال فى نموذج محاكاة الانتخابات



لجنة انتخابات خلال محاكاة بمدرسة الراهبات بالأقصر



مدرسة الراهبات بإسنا تنظم محاكاة للانتخابات الرئاسية