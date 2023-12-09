محافظ كفرالشيخ يطلق إشارة التشغيل التجريبي لمركز السيطرة الموحد للطوارئ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلق اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

أكد محافظ كفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها غداً الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتاً إنه يشارك مليونى و339 ألف و800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مركز انتخابى بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية، قائلاً أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم الا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم إنهاء استعدادات المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفورى فى حالة حدوث طوارئ، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها، لافتاً أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم (0473220792) من التليفون الأرضى، أو التليفون المحمول.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على مراجعة تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن وذوى الهمم واستعمال الأثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التى تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفرالشيخ الابتدائية، وضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث "النظافة، العبارات المسيئة، وسائل الإطفاء، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف، المظلات"، مضيفاً أنه تم المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حسن معاملة المواطنين.

وحث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستورى والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع، كحق دستورى وواجب وطنى، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً إلى وعى أبناء محافظة كفرالشيخ فى تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة فى الوعى السياسى والمشاركة الفعالة وبقوة فى الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفر الشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، أن مركز السيطرة الموحد يعد منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات للمساعدة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر 2030".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ديوان المحافظة شهد تطويرا كبيراً بإضافة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، والذى سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن، متصلة بالوزارات والهيئات المعنية، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.



محافظ كفر الشيخ يطلق إشارة تشغيل مركز السيطرة



محافظ كفر الشيخ يتابع بدء تشغيل مركز السيطرة