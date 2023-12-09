اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 07:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل توفي إثر حادث أثناء عمله

السبت، 09 ديسمبر 2023 07:27 م
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل توفي إثر حادث أثناء عمله محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل
قنا صابر سعيد

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قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة غريب مسعود محمود، عامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والذي لقى مصرعه أثناء تأدية عمله إثر حادث تصادم.
 
 رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد وطارق لطفي، رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة قنا، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
 
أعرب محافظ قنا، عن مواساته لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
 
 وقدمت أسرة الفقيد، الشكر إلى محافظ قنا لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في مصابهم، 
كما  كلف الداودي  وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيد، مؤكدا أن محافظة قنا بكامل أجهزتها لا تألو جهدا في خدمة أبنائها المخلصين ودائما ما تقف إلى جانب أسرهم في نكباتهم.
 
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل (1)
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل (1)

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل (2)
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل (2)

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل (3)
محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل (3)
 
 
 






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