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محافظ قنا يتفقد غرفة الشبكة الوطنية الموحدة للوقوف على الاستعداد للانتخابات

السبت، 09 ديسمبر 2023 06:37 م
محافظ قنا يتفقد غرفة الشبكة الوطنية الموحدة للوقوف على الاستعداد للانتخابات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تم اتخاذها داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها غدا الأحد، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبد الخالق، مسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وأنور ياسين مدير إدارة شئون المجالس بديوان عام المحافظة.
 
وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة انتهت من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة، والذى يعمل علي التنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية،  مؤكدا علي أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع كافة الأجهزة المعنية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.
 
وأضاف الداودي، أن الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.
 
شدد الداودي، على ضرورة مراجعة إجراءات الربط الإلكتروني مع المراكز وتواجد ممثلي كافة الجهات المعنية داخل المركز، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالمدن على مدار الساعة. ورفع درجة التأهب والاستعداد مع المرور الميداني من رؤساء المدن على اللجان الانتخابية. وكذلك مراجعة استراحات السادة القضاء وتوافر كافة سبل الراحة بها لظهور العملية الانتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق والمشرف.
 
وقال محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل والبالغ عددها 341 لجنة فرعية بعدد 312 مركزا انتخابيا موزعة على 10 لجنة عامة، لاستقبال الناخبين المقيدين الذين يصل أعدادهم 2 مليون 164 ألفا 51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.






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