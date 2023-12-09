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محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش.. صور

السبت، 09 ديسمبر 2023 04:37 م
محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش.. صور محافظ شمال سيناء يتفقد اللجان
العريش - محمد حسين

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تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، تجهيزات اللجان الانتخابية في مجمع المدارس في مدينة العريش، استعدادًا للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق غدًا الاحد ولمدة 3 أيام متتالية.
 
وأطمئن المحافظ خلال جولته التفقدية على تزويد لجان الانتخابات بالتجهيزات اللازمة لسهولة العملية الانتخابية، وتزويد اللجان بالإضاءة الكافية ووجود مصدر احتياطي للتيار الكهربي وتوافر نقطة طبية غرفة مؤمنة للصناديق الاقتراع وتأمين اللجان من الداخل والخارج وأماكن لانتظار الناخبين ومقاعد متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.
 
وناشد المحافظ المواطنين بالخروج إلى لجان الانتخابات والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادة المواطنين وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة شمال سيناء.
 
وأشار المحافظ إلى أن شمال سيناء تضم لجنه عامه بها 11 دائرة انتخابية موزعين على 40 مقر انتخابي بعدد 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدين، لافتا إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.
 
محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش (1)
محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش (1)

محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش (2)
محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش (2)

محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش (3)
محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش (3)

محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش (4)
محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش (4)

محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش (5)
محافظ شمال سيناء يتفقد تجهيزات اللجان الانتخابية فى مدينة العريش (5)

 







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