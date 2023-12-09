محافظ دمياط تتفقد المقار الانتخابية للوقوف على جاهزيتها للانتخابات غدًا

دمياط معتز الشربيني

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم السبت، جولة تفقدية، لعدد من المقار الانتخابية للوقوف على جاهزيتها واتمام كافة الاستعدادات لانطلاق عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية غدًا ولمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حيث تم ربط تلك الجولة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتى يتم من خلالها متابعة كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.

حيث تفقدت "المحافظ" اللجان الانتخابية بمدارس الحوراني الابتدائية المشتركة ومناع خليل الثانوية المشتركة والشهيد المقدم محمد أحمد المنير الإعدادية بنات بمركز فارسكور، ومدرسة المدينة المنورة بمدينة كفر سعد ومدرسة كفر سليمان الإعدادية المشتركة بمركز كفر سعد، وبدمياط تفقدت "محافظ دمياط " مدرستى عباس زاهر الإعدادية المشتركة و6 أكتوبر الابتدائية.

وتابعت خلال تلك الجولة، جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة بمظلات لانتظار المواطنين وتوافر وسائل الإنارة وتزويد اللجان بكراسى متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم خلال عملية الادلاء بأصواتهم، وشددت "المحافظ " على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميدانى للانتهاء من كافة الاستعدادات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار الانتخابية.

هذا ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستنطلق غدًا بعدد 10 لجان عامة و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية متضمنة ٥ لجان للوافدين لاستقبال 1111568 ناخبا وناخبة.