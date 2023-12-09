محافظ جنوب سيناء يتفقد الاستعدادات النهائية بلجان الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاستعدادات النهائية وتجهيز المقار لانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غدا الأحد فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من رؤساء القطاعات على إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية.

وقال الدكتور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن لمحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث يشارك 99240 ناخبا على مستوى المحافظة، والمحافظة 20 مركزا انتخابيا تتضمن 9 لجان عامة و46 لجنة فرعية منهم 31 لجنة اساسى 15 لجنة وافدين، بإجمالى عدد 99240 ناخبا.

ووجه المحافظ بضرورة العمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم واقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسى الخشبية أمام كل مركز انتخابى لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية بالإضافة إلى توفير عدد 3 كرسى متحرك بكل مركز انتخابى لذوى الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها على الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابى، وعدد من كشافات الطوارئ، بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابى وخط تليفون ارضى، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.