محافظ الشرقية يعلن حالة الطوارئ القصوى ومتابعة جاهزية اللجان الانتخابية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جاهزية المقار الانتخابية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمُقرر انطلاقها غداً والمستمرة على مدار ثلاثة أيام حتي يوم الثاني عشر من ديسمبر الجارى.

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المراكز والمديريات والمرافق الخدمية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في جو يسوده الهدوء والديمقراطية، مشيراً إلى تقديم كافه أوجه الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات لخروج العرس الانتخابي في أبهى صوره.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور علي اللجان والمراكز الإنتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات تعيق حركه المواطنين أثناء دخولهم لتلك المقار الإنتخابية و مراجعه أعمده الإنارة بمحيط المراكز الإنتخابية وجميع الطرق المؤدية إليها وتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين ، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.