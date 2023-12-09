اليوم السابع
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محافظ السويس يطالب رؤساء الأحياء ومسئولي التموين بضبط ومراقبة الأسعار

السبت، 09 ديسمبر 2023 09:06 م
محافظ السويس يطالب رؤساء الأحياء ومسئولي التموين بضبط ومراقبة الأسعار لقاء محافظ السوس مع رؤساء الأحياء ومسؤولي التموين
السويس - السيد فلاح

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عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اجتماعًا برؤساء الأحياء ومدير مديرية التموين حضره أحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 وفي اللقاء أكد محافظ السويس، على أهمية المتابعة الجادة والرقابة الشديدة لتوفير السلع الغذائية وضخ كميات من السكر للمجمعات والمحلات بأسعار في متناول الجميع والبعد عن الاستغلال للسلع والعمل على ضبط الأسعار، مشددًا على مديرية التموين بدعم المنافذ والشوادر بالسلع الرئيسية.

 وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة للأسعار وحذر الجميع بالمحاسبة في حالة عدم تنفيذ التوجيهات من أجل صالح المواطن السويسي وتوفير السلع الغذائية له.

لقاء محافظ السوس مع رؤساء الأحياء ومسؤولي التموين (1)
لقاء محافظ السوس مع رؤساء الأحياء ومسؤولي التموين 

 

لقاء محافظ السوس مع رؤساء الأحياء ومسؤولي التموين (2)
لقاء محافظ السوس مع رؤساء الأحياء ومسؤولي التموين






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