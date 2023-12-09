محافظ السويس يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية.. صور

السويس – السيد فلاح

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس الاستعدادات النهائية للوقوف علي جاهزية المحافظة لاستقبال للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر انعقادها على مدار أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

رافق محافظ السويس في جولته التفقدية كل من خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات.

وأثناء التفقد أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بالمرور المستمر علي اللحان ومراجعة كافة المرافق والخدمات داخل مقار اللجان الانتخابية والمراكز الانتخابية بالمدارس. مشددًا علي ضرورة توفير كافة الاحتياجات المطلوبة داخل اللجان وتوفير مقاعد انتظار داخل المدارس أو أمامها للناخبين والتسهيل علي الناخبين الوصول الي اللجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهم والتعبير عن حقهم الانتخابي.

ودعا محافظ السويس، أبناء المحافظة وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية لنؤكد للعالم أن مصر دولة حضارة ولديها شعب يحب الانتماء لوطنهم الحبيب مصر.

وتضم محافظة السويس 49 مركزا انتخابيا، تحتوى 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين، على مستوي أحياء المحافظة الخمسة، لاستقبال 484 ألف و502 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484 ألف و502 ناخبًا لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 682 ألف و45 ناخبًا، وفي حي الأربعين 15 مقر مركز انتخابي تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186 ألف و762 ناخبًا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 783 ألف و89 ناخبًا، وفي حي فيصل 13 مركز انتخابي تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129 ألف و463 ناخبًا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 216 ألف و43 ناخبًا.



محافظ السويس يتفقد اللجان الانتخابية



محافظ السويس يتفقد اللجان الانتخابية



محافظ السويس يتفقد اللجان الانتخابية