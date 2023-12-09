اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 07:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية ويؤكد جاهزيتها لاستقبال الناخبين

السبت، 09 ديسمبر 2023 07:29 م
محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية ويؤكد جاهزيتها لاستقبال الناخبين محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  المقار واللجان الانتخابية بنطاق حي الجمرك للوقوف على التجهيزات النهائية ومدى الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وخلال جولته؛أكد الشريف أن هناك تنسيق تام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية لتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وأوضح الشريف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، والمرور على كافة اللجان الانتخابية، لمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي 
إشغالات.
 
وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين.
 
كما دعا محافظ الإسكندرية جموع الشعب السكندري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.
 
والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و 300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز/ مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.
 
محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية (1)
محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية (1)

محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية (2)
محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية (2)

محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية (3)
محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية (3)
 
 
 






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