محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات واللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقام محافظ الأقصر، خلال الجولة بمتابعة توفير كافة التجهيزات الخاصة باللجان والتأكد من توفير كافة وسائل الراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، كما اطمأن المحافظ على توافر مقاعد متحركة باللجان لكبار السن وذوي الهمم.

كما قام المحافظ بتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة العملية الانتخابية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة والتي تتضمن جميع الجهات المعنية، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات لخروج الانتخابات بالشكل اللائق والمشرف، كما وجه محافظ الأقصر السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي ورؤساء المدن وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمرور على اللجان للتأكد من جاهزية كافة اللجان لاستقبال الناخبين.

وحث محافظ الأقصر، المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم ، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين لتحقيق مصلحة الوطن والتأكيد على عظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

و يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان رئيسية، منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بأجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام2024، ففي الدائرة الأولى التي تضم قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 25 لجنة.

ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الثانية وهي مركز الأقصر «البياضية» يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخبا، أما فى الدائرة الثالثة والتي تضم مركز الزينية 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بأجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى الدائرة الرابعة مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الخامسة وهي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة لعدد 119634 ناخبا، وفى الدائرة السادسة مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخباً.



جولات المحافظ داخل لجان الانتخابات الرئاسية



جولة المحافظ داخل غرفة عمليات الانتخابات



محافظ الأقصر يتفقد غرفة العميات واللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها