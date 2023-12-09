محافظ أسوان يوافق على استكمال إجراءات التعاقد لـ65 قطعة أرض بنصر النوبة

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن الموافقة لبعض المواطنين على استكمال إجراءات التعاقد وإصدار التراخيص لـ65 قطعة أرض بمدينة نصر النوبة، بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات.

ومن جانبه، أوضح صابر حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، فى بيان صحفى، أنه تم عرض مذكرة تفصيلية بتوقف التعامل على ملفات هذه الأراضى الفضاء، تخفيفاً للأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه التسهيلات الممكنة بعيدا عن الإجراءات الروتينية المعقدة.

وأشار إلى أن ذلك يرجع لارتباطها بالقضية رقم 311 لسنة 2014 بنصر النوبة، ولذا أحال المحافظ الموضوع لاستطلاع الرأي القانوني للمستشار القانوني ، والذى أوصى بالموافقة فى التعامل مع المواطنين أصحاب هذا القطع سواء فيما يتعلق باستكمال إجراءات التعاقد، وأيضا إصدار تراخيص البناء اللازمة لها.