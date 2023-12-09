محافظ أسوان يشهد تجربة عملية لمتابعة اللجان الانتخابية بمركز السيطرة.. صور

وتم نقل الحدث مباشرة كنموذج للاطمئنان على الجاهزية الكاملة للجان الانتخابية لإستقبال الناخبين للمشاركة فى العرس الديمقراطى والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد سير العملية الإنتخابية بنطاق المحافظة على مدار الساعة كونها العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة ، والوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابى ، فضلاً عن تذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولاً بأول ، ولاسيما أنه يتم المتابعة اللحظية لإنتظام سير العملية الإنتخابية بكافة اللجان ميدانياً ، ومن خلال الشبكة الوطنية والتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وشدد، على مراجعة كافة غرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة للمشهد الإنتخابى على أكمل وجه .