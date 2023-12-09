لو ناوى تشترى ذهب.. اعرف هتدفع كام مصنعية فى السبائك من جرام لحد كيلو

كتب - ريهام الباشا

قدم الزميل إسلام سعيد في تغطية جديدة ضمن حلقات برنامج أسواق تطورات سوق الذهب في مصر، وكذلك ركز على آليات الاستثمار في الذهب بالسبائك والتعرف على مصنعيات السبائك.

وفيما يلي قائمة مصنعيات السبائك الذهب:

مصنعية السبائك الذهب اليوم:

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها نص جرام بلغت تقريبا 100 جنيه.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية سبيكة 50 جرام بيكون 65 جنيها.

مصنعية سبيكة 100 جرام بيكون 55.5 جنيه.

مصنعية سبيكة 250 تسجل 27.20 جنيه.

مصنعية 500 جرام 26.20 جنيه.

مصنعية السبيكة ذهب وزن كيلو تبلغ مصنعية الجرام 25 جنيها فقط.