لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية تنتهي من التجهيز للانتخابات

الإسماعيلية - السيد فلاح

انتهت لجنة الوافدين من التجهيزات الأخيرة استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية وذلك بالمنطقة الحرة بالإستثمار تحت إشراف الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ضمن 10 لجان تم تحديدها للمغتربين على مستوى محافظة الإسماعيلية .

وأنتهت محافظة الإسماعيلية من كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر لها أن تنطلق منذ صباح غدًا الأحد، وحتي مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين فى غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألف و273 ناخب، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 23 لجنة في مركز أبوصوير، و13 في مركز القصاصين، و14 في مركز التل الكبير، و19 بمركز القنطرة غرب، و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 بمركز فايد.



لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية



لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية



لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية



لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية



لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية



لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية