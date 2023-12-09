اليوم السابع
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:34 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس")، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
 
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ). 






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