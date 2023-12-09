"قطار مهن المستقبل الرقمية".. ندوة بالجامعة العربية المفتوحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات

كتب ـ محمد صبحى

نظمت الجامعة العربية المفتوحة بمصر، برئاسة الدكتور محمود أبو النصر، ندوة تعريفية تحت عنوان "قطار مهن المستقبل الرقمية"، وذلك بحضور الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تناولت الندوة أهمية فرص التدريب الصيفى والشتوى التى سيقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل حيث لم يعد القطاع مقتصرا فقط على خريجى التخصصات التكنولوجية.

وتطرقت إلى ضرورة توافر الكفاءات الشابة الملتزمة بالعمل والقادرة على الإبداع والعمل الابتكاري، وإنتاج قيمة مضافة تعد من أبرز ما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

تأتي الندوة تفعيلا لرؤية مركز التدريب وخدمة المجتمع لتنمية المهارات وتفعيلا لدوره في دائرة الابتكار بالجامعة العربية المفتوحة بمصر.

كما تأتي الندوة ضمن مبادرة "وظيفة-تك" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلى إثراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمزيد من الكوادر المدربة، وتوفير فرص عمل للشباب، وإتاحة مجالات أوسع لإلحاقهم بسوق العمل في عدد من التخصصات التكنولوجية الواعدة، ومنها تطبيقات المحمول، وتطوير المواقع الإلكترونية، وأمن المعلومات، والأنظمة المدمجة، ونظم إدارة موارد المؤسسة، وغيرها من التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل.