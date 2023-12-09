غدا جلسة جديدة للبورصة المصرية للسلع لتداول القمح

كتب ـ مدحت وهبة

تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد، الجلسة رقم 100 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح لأصحاب المطاحن لإنتاج دقيق وتوزيعه على المخابز بهدف توفير الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يستفيد من الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات وبسعر 5 قروش للرغيف.

وعلى مدار الأشهر الماضية، نجحت البورصة المصرية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة من طرح كميات كبيرة من القمح أسبوعيا لأصحاب المطاحن بجانب طرح سلع غذائية مثل السكر والردة وفول الصويا، كذلك طرح سبائك الذهب والفضة بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات بما ينعكس بشكل إيجابي للمستهلك على السعر النهائي للمنتج .