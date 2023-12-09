اليوم السابع
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غدا جلسة جديدة للبورصة المصرية للسلع لتداول القمح

السبت، 09 ديسمبر 2023 12:37 م
غدا جلسة جديدة للبورصة المصرية للسلع لتداول القمح وزارة التموين
كتب ـ مدحت وهبة

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تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد، الجلسة رقم 100 للتداول على سلعة القمح  المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح لأصحاب المطاحن لإنتاج دقيق وتوزيعه على المخابز بهدف توفير الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يستفيد من الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات وبسعر 5 قروش للرغيف.

وعلى مدار الأشهر الماضية، نجحت البورصة المصرية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة من طرح كميات كبيرة من القمح أسبوعيا لأصحاب المطاحن بجانب طرح سلع غذائية مثل السكر والردة وفول الصويا، كذلك طرح سبائك الذهب والفضة بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات بما ينعكس بشكل إيجابي  للمستهلك على السعر النهائي للمنتج . 

 

 







البورصة المصرية للسلع

القمح بالبورصة المصرية

تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع



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