عدم العبث بمهمات الغاز.. تعرف على تعليمات السلامة للتعامل مع سخان الغاز

كتبت -مروة الغول

مجموعة من التعليمات والارشادات المتعلقة بالسلامة عند التعامل مع سخانات الغاز الطبيعى خاصة خلال فصل الشتاء وهذه التعليمات يجب الالتزام بها عند استخدام سخان الغاز الطبيعى وتتضمن تلك التعليمات الآتى..

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى الغائها أو سدها بمعرفتهم.

3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب.

4- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

5- التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العميل.