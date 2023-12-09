ضبط 34 بندقية في حملات أمنية بأسيوط ودمياط

كتب محمود عبد الراضي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسيوط– دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (43) قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (19 بندقية آلية- 15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة- 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهم لـ 31 منهم معلومات جنائية").

وأسفرت الجهود عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر "البانجو وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (346) حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).