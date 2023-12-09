صحة الشرقية: 84 سيارة إسعاف لتأمين محيط لجان الانتخابات الرئاسية

الشرقية - فتحية الديب

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن المديرية انتهت من استعداداتها للانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تنطلق صباح غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم الدفع بعدد 84 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقر اللجان الانتخابية، مشيرا الى انعقاد غرفة التأمين الطبي بالمديرية لمتابعة اللجان على مستوى المحافظة.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قبل ساعات، أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية قد أنهت الاستعدادات اللازمة لانطلاق الانتخابات الرئاسية، التي تشهدها الشرقية وسائر محافظات الجمهورية على مدار ثلاثة أيام بدايةً من صباح غدًا الأحد 10 ديسمبر الجاري.

واطمأن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على جاهزية مراكز لجان الانتخابات الرئاسية البالغ عددها 980 مركز انتخابي تستوعب 1016 لجنة انتخابات فرعية ستكون في أبهى صورها منذ فتح باب التصويت أمام الناخبين ممن لهم الحق في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية في محافظة الشرقية، وعددهم 4 ملايين و699 ألف و932 ناخب وناخبة.