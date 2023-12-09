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صحة الشرقية تنهى من تطهير اللجان الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة.. صور

السبت، 09 ديسمبر 2023 08:17 م
صحة الشرقية تنهى من تطهير اللجان الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة.. صور تطهير اللجان الانتخابية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتهت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، من تطهير اللجان الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، والعمل ببرنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، بمواتير الرش الأرضية، لمقاومة الذباب البالغ، والحشرات الزاحفة، وتطهير دورات المياه بالمقرات الانتخابية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه الإجراءات تأتى ضمن خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وتهيئة الأجواء والمناخ الملائم للناخبين، ولتجنب انتشار الأمراض المعدية، مقدماً الشكر لمدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، وجميع الفرق الصحية المشاركة فى هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

يبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألف و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابى بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

 

٢ تطهير اللجان الانتخابية
  تطهير اللجان الانتخابية

 

٣ تطهير اللجان الانتخابية
  تطهير اللجان الانتخابية

 

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  تطهير اللجان الانتخابية

 

 

تطهير اللجان الانتخابية
تطهير اللجان الانتخابية

 







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