صحة الشرقية تنعى أخصائية تمريض.. والمتوفاة توصى بختم القرآن على روحها

الشرقية - إيمان مهنى

سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة الشرقية، لوفاة أخصائية تمريض شابة بعد معاناتها مع مرض السرطان، خاصة بعد تداول مستخدمي موقع فيس بوك وصيتها التى كتبتها المتوفاة بخط اليد، والتى أكدت فيها أنها راضية بقضاء الله، ومسامحتها للجميع، وتطلب فيها من كل أصدقائها ختم القرآن الكريم على روحها في أول يوم لها بالقبر.

وشيع أهالي قرية منشأة أبو عامر بمركز الحسينية، جنازة هناء عبد العظيم، أخصائية التمريض بمستشفى الحسينية المركزي، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 33 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكانت المتوفاة كتبت وصية قبل وفاتها جاء فيها: "أنا هناء عبد العظيم كنت مريضة بمرض السرطان، أنا الحمد لله مكنتش معترضة على قضاء الله، أنا كنت راضية صحيح، أنا كنت زعلانة على أولادي، كانت نفسي بتعتز عليا كتير وبعيط بس، أنا كنت من جوا راضية بقضاء الله أتمنى من كل اللى أعرفهم واتعاملت معاهم إنهم يسامحونى من قلبهم، وأنا من جوايا مسامحة كل اللى أعرفهم إن کانوا غلطوا فيا قدامى أو من ورايا وآخر رجاء ليا من كل أصحابي يختموا عليا القرآن في أول ليلة في قبري، أتمني القرآن يكون ونيس ليا".

من جانبه، نعى الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أخصائية التمريض هناء عبد العظيم بمستشفى الحسينية المركزي، وقال في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بمستشفى الحسينية المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالي الزميلة هناء عبد العظيم، أخصائية التمريض بمستشفى الحسينية المركزي، والتي وافتها المنية صباح الجمعة، عن عمر يناهز 33 عاما، بعد صراع مع المرض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".