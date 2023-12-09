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شاركوا فى رسم خريطة المستقبل.. رسالة المستشار حازم بدوى للمصريين (إنفوجراف)

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:55 م
شاركوا فى رسم خريطة المستقبل.. رسالة المستشار حازم بدوى للمصريين (إنفوجراف) رسالة المستشار حازم بدوى للمصريين

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قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غدا الأحد، ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
رسالة المستشار حازم بدوى للمصريين
رسالة المستشار حازم بدوى للمصريين

وأضاف في كلمة له: "نثق فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة".

وتابع المستشار حازم بدوي: "اعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل.. وتواجد قاض على كل صندوق وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها.. والهيئة الوطنية يسرت للناخب كل السبل للإداء بصوته في سهولة ويسر، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم، وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين.. شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن".

 







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