سيدة تطالب بتعويض مدنى 500 ألف جنيه من زوجها.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبي

"تسبب لي بعاهة جزئية وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفه ضدي وتهديده الدائم بالانتقام مني بسبب رفضه دفع النفقات وملاحقتي له بدعاوي حبس".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة أكتوبر دائرة التعويضات أثناء مطالبتها زوجها بسداد تعويض مالي 500 ألف جنيه عما لحق بها من أضرار.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة أكتوبر: "طالبته بتطليقي ورد مسكن الحضانة لي وأولادي ولكنه رفض، وبالرغم من يسار حالته المادية لم ينفق علي منذ 9 أشهر، بخلاف تشهيره بي، دمر حياتي بسبب شكه وطردني من المنزل وانهال علي بالضرب وتسبب بإصابات خطيرة لي، لأعيش في عذاب ما بين المحاكم بسبب تصرفاته وتهديده لي".

وتابعت الزوجة: "رفض الانفصال عني وديا وأصر علي تركي معلقة، وسبب لي الألم وداوم على إيذائي، مما دفعني بالتقدم بالمستندات التي تفيد تعرضي للعنف على يديه وتهديداته المستمرة لي، وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي، بخلاف ملاحقته لى بدعوي طاعة عندما طلبت الطلاق".