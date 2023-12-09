سلطان الجابر: الوقت ينفد.. وأدعو المشاركين فى cop28 لتجاوز الخلافات

رسالة دبي – شعبان هدية

دعا الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ cop28 الذي تستضيفه الإمارات ، اليوم السّبت، المشاركين في المفاوضات إلى تجاوز الخلافات محذرا من أن "الوقت ينفد".

ولا يزال البيان الختامي الذي يصدر عن المؤتمر الذي يختتم أعماله الثلاثاء القادم محل تفاوض وخلافات بين المفاوضين ومندوبي الدول والحكومات خاصة فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والانتقال للطاقة النظيفة.

ورغم الخلاقات تحدث الجابر خلال جلسةٍ عامّة أمام جميع مندوبي الدول المشاركة عن "تحرّك إيجابيّ" في المفاوضات المستمرّة في دبي، لكنه حذر من نفاد الوقت.

وقبل أقل من ثلاثة أيام من إسدال الستار على المؤتمر الذي وصف بأحد أهم مؤتمرات المناخ خلال السنوات الأخيرة بما اعلن عنه من تعهدات وتمويلات لقضية المناخ أبدى رئيس المؤتمر انزعاجا من استمرار حالة الخلاف بشأن بعض البنود.

وقال الجابر: "نحرز تقدما، ولكن ليس بالسّرعة المطلوبة وليس في شكل مرض بما يكفي"، مكرراً التزامه باختتام المؤتمر في موعده المقرر الثلثاء المقبل.

وأضاف:"حان الوقت لوضع المصالح الخاصة جانباً من أجل المصلحة العامة.. عليكم أن تعملوا، حان الوقت لاتخاذ قرار. أرجوكم، لا ترددوا".

وظهرت بعض الإيجابية، أمس الجمعة، عندما تم الكشف عن أن رئيس COP28 قد طلب من كندا المساعدة في تطوير لغة حول التخفيض التدريجي المحتمل أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وأعلنت كندا أمس الأول الخميس أنها ستطلب من صناعة الوقود الأحفوريخفض انبعاثاتها بين 35 في المائة إلى 38 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بدءا من عام 2030، بهدف الانتهاء من النص الختامي بحلول نهاية يوم الثلاثاء.