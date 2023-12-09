رئيس مركز الداخلة يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من جاهزيتها

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

تفقد اللواء ياسر كمال الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عدد من اللجان الانتخابيه بمدينة موط وقرى المركز للتاكد من جهازيتها لاستقبال الناخبين والناخبات التى ستبدأ غداً الأحد، حيث تفقد اللجان الانتخابية واستراحات القائمين على العملية الانتخابية بقرى الشيخ مفتاح أسمنت والمعصرة والشيخ والي وقرى غرب الموهوب.

وشدد على توفير كافه الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والاثاث وغيرها داخل وخارج المقر الانتخابية وتجهيز القاعات لصناديق الاقتراع بشكل جمالي وحضاري وتوفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن امام اللجان لتحقيق الجاهزية الكاملة للخروج بالشكل المشرف الذي يليق بالوطن.

ووجه كمال الدين بإنهاء كافه الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج العملية الانتخابية بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.