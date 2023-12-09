رئيس جامعة الأقصر يحث أعضاء هيئة التدريس والعاملين للمشاركة فى الانتخابات

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بحضور عمداء ووكلاء الكليات لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وأكد على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالتصويت والإدلاء بأصواتهم ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن آرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا على استقرار الوطن.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن الجامعة نظمت عددا كبيرا من الفعاليات التوعوية داخل الحرم الجامعى؛ من أجل تأكيد وترسيخ وعي الطلاب والمجتمع الجامعي بأن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية التزام وواجب وطنى، وقال:- "أدعوا جميع أسرة الجامعة طلاباً وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل استمرار مسيرة الإنجازات وتحقيق الحلم والعبور للجمهورية الجديدة".

فيما أعلن محسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، أن لجان الوافدين خلال الانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدا الأحد وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر عددهم 4 لجان/ وهم لجنة قسم الأقصر ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة وافدين مركز طيبة مقرها مدرسة المتفوقين، أما لجنة وافدين مركز إسنا مقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت مقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.