رئيس البرلمان العربي: لدينا فريق عمل كامل لمتابعة الانتخابات المصرية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

قال عادل الحسيني رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان شارك من قبل في الاستحقاقات الانتخابية في مصر، وهذه ليست أول مشاركة، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعدت لكافة الإجراءات الانتخابية إعداد جيدا.

وأوضح خلال مؤتمر للهيئة الوطنية للنتخابات، أن البرلمان العربي أعد فريق عمل كبير لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ليكون خير ممثل للبرلمان العربي في متابعة الانتخابات المصرية، مؤكدا أن إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات تتماشي مع المعايير الدولية لسيرالانتخابات.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب ا نتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.