رئيس اتحاد العمال عن المشاركة بالانتخابات: دور وطنى للحفاظ على استقرار البلاد

كتبت آية دعبس

دعا محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، كافة العمال بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التى تبدأ صباح اليوم، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية، ولاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، للمشاركة فى رسم مستقبل أبنائهم، والحفاظ على استقرار وأمن مصر.

وأشار جبران، إلى أن عمال مصر هم من بنوا الجمهورية الجديدة بسواعدهم القوية وإرادتهم الوطنية، لذا لابد أن يستكملوا مشوارهم بالنزول والمشاركة فى الانتخابات، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

وقد شكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بنقاباته العامة، واتحاداته المحلية بالمحافظات، ومؤسساته الثقافية والاجتماعية والترفيهية، غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة، ورؤساء نقابات، ورؤساء اتحادات محلية ،لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها ايام 10و 11 و12 من الشهر الجاري.، لمتابعة سير العملية الانتخابية ومتابعة مستمرة من جميع ، اللجان النقابية والنقابات العامة، والاتحادات المحلية بالمحافظات، ومؤسساته المختلفة، كما أن الغرفة المركزية بمقر الاتحاد العام بالقاهرة، سوف تمارس مهامها في المتابعة إضافة إلى التواصل والتنسيق مع غرف المتابعة العمالية المنتشرة على مستوى الجمهورية لمتابعة العملية الانتخابية وحث العاملين علي المشاركة في العرس الانتخابي.