دراسة: تناول الطعام خلال فترة 10 ساعات يؤدي لتحسين المزاج والشهية

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة صادرة عن جامعة كينجز كوليدج في العاصمة البريطانية لندن، أن تناول الطعام خلال فترة 10 ساعات يحسن المزاج والطاقة والجوع، موضحة أن بعض دعاة الصيام المتقطع يروجون لفترات تقييدية لتناول الطعام لا تزيد عن ست ساعات، تشير نتائج الدراسة إلى أن تناول الطعام خلال فترة أقل تقييدًا مدتها عشر ساعات له آثار صحية مفيدة مثل التغيرات في المزاج والطاقة والشهية، وفقا للتقرير المنشور بموقع " hindustantimes".

وأوضحت الدراسة، أن تحديد جدول تناول الطعام اليومي بـ 10 ساعات والصيام لمدة 14 ساعة، على سبيل المثال، إذا بدأت تناول الطعام في الساعة 9 صباحًا، فيجب أن تنتهي بحلول الساعة 7 مساءً، حقق نتائج للأشخاص الذين حافظوا على تناول طعام فى أوقات منتظمة، مقارنة بالأشخاص الذين غيروا عاداتهم الغذائية.

وقالت الدكتورة سارة بيري من جامعة كينجز كوليدج في لندن،إن الدراسة أجريت على 37 ألف شخص لمدة ثلاثة أسابيع، موضحة أنه طُلب من المشاركين تناول الطعام كالمعتاد في الأسبوع الأول ثم تناول الطعام لمدة عشر ساعات لمدة أسبوعين، وأكد المشاركون الذين لديهم فترة أطول لتناول الطعام كان له فائدة أكبر لصحتهم.

وأضافت كيت بيرمنجهام، الحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة كينجز كوليدج لندن، أن الدراسة تضيف إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي توضح أهمية الطريقة التي تأكل بها، فإن التأثير الصحي للطعام لا يقتصر فقط على ما تأكله، بل أيضًا على الوقت الذي تختاره لتناول الطعام، موضحة أن النتائج تظهر أننا لسنا بحاجة إلى تناول الطعام طوال الوقت، وسيشعر الكثير من الأشخاص بالشبع وفقدان الوزن إذا قصروا وجباتهم على كمية محددة من الطعام لمدة عشر ساعات.