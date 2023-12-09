خطوات تقديم طلب للمركز التكنولوجى لإلغاء ترخيص محل صناعى

كتبت – مرام محمد

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية، المنتشرة في مختلف المحافظات، المستندات المطلوبة وخطوات وإجراءات تقديم طلب بإلغاء ترخيص محل صناعي في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله، نوضحها في السطور التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة عن إلغاء الترخيص.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تلقي الخدمة.