خريطة المقار الانتخابية فى منشأة القناطر.. 34 مركزا انتخابيا و47 لجنة فرعية

كتبت – مرام محمد

استعد مركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وبالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المعنية، لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك بإعداد وتجهيز كل المقار الانتخابية ومحيطها وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يضم مركز ومدينة منشأة القناطر 34 مركزًا انتخابيًا و47 لجنة فرعية مجهزة لاستقبال 336 ألفًا و243 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمركز، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خريطة بالمقار الانتخابية بمنشأة القناطر وعناوينها.

-مدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين – منشأة القناطر.

-مدرسة أم دينار الابتدائية المشتركة – أم دينار.

-مدرسة كفر حجازي الإعدادية الثانوية المشتركة – كفر حجازي.

-مدرسة جزاية وموسى بن نصير الابتدائية – قرية جزاية.

-مدرسة نكلا الثانوية المشتركة – قرية نكلا.

-مدرسة القطا الابتدائية – القطا.

-مدرسة أبو غالب الإعدادية المشتركة – قرية أبو غالب.

-مدرسة الحاجر الإعدادية المشتركة – الحاجر.

-مدرسة الشهيد مصطفى عبيدو الثانوية المشتركة – الطريق الرئيسي لجسر النيل لقرية وردان.

-مدرسة أتريس الابتدائية – قرية أتريس.

-مدرسة كفر أبو الحديد الابتدائية المشتركة – كفر أبو الحديد بجوار مطار القوات المسلحة.

-مدرسة العبور الابتدائية للتعليم الأساسي – قرية بني سلامة "تقع على الطريق المؤدي للقرية".

-مدرسة برقاش الإعدادية المشتركة – قرية برقاش.

-مدرسة منشأة رضوان الابتدائية المشتركة – شارع داير الناحية بالقرية.

-مدرسة الشهيد/أنور محمد الدبركي الابتدائية – ذات الكوم بجوار دوار العمدة "تقع بشارع داير الناحية بالقرية".

-مدرسة السلام الإعدادية المشتركة بذات الكوم – قرية ذات الكوم.

-مدرسة المنصورية الإعدادية المشتركة – قرية المنصورية.

-مدرسة بهرمس الابتدائية الجديدة – بجوار نقطة شرطة بهرمس.

-مدرسة الشهيد محمد عادل أحمد الطويل – قرية الحسانين.

-مدرسة السبيل الابتدائية المشتركة – قرية السبيل.

-مدرسة مناشي البلد الابتدائية القديمة – قرية مناشي البلد.

-مدرسة الجلاتمة الإعدادية المشتركة – قرية الجلاتمة.

-مدرسة الرهاوي الابتدائية الجديدة – الرهاوي.

-مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية – بهرمس.

-مدرسة المنصورية الرسمية للغات – المنصورية.

-مدرسة الشهيد م.أ/ محمد رحيم – شارع ترعة اللبيني الموازي لطريق ترعة المريوطية – قرية المنصورية.

-مدرسة وردان الإعدادية الحديثة – وردان.

-مدرسة الشهيد/ عبدالحميد السيد – قرية نكلا منشأة القناطر.

-مدرسة الأخصاص الابتدائية – قرية الأخصاص.

-مدرسة بلال بن رباح الابتدائية – أبو غالب.

-مدرسة عبد الصمد الإعدادية – قرية عبد الصمد.

-جهاز مدينة سفنكس – الكيلو 53 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بجوار السليمانية.

-محطة محولات القاهرة 500 – منطقة الصليبة بجوار كوبري أبو رواش مركز منشأة القناطر.

-مركز شباب منشأة القناطر – خلف مركز شرطة منشأة القناطر.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابى و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.