ختام فعاليات مبادرة وعظ بني سويف "حقك يا وطني" لتعزيز المشاركة السياسية

بنى سويف - هانى فتحى

اختتمت فعاليات المبادرة التي نفذتها منطقة وعظ بني سويف تحت شعار "حقك يا وطني" تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لتعزيز المشاركة السياسية في الاستحقاقات الدستورية، وحث وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية ، والتي تنظلق غداً الأحد 10 ديسمبر الجاري وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وشهدت الندوة، التي تم تنظيمها بقرية بدهل تحت إشراف نشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا، الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام منطقة وعظ بني سويف، وفي حضور : فضيلة الشيخ محمد سعيد يوسف الواعظ والمنسق الإعلامي للمنطقة ، القس أندراوس عزيز، هناء بكري صالح .

تناولت الندوة الإشارة إلى أهمية مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية، باعتبارها واجب وطني وديني، وتأكيد على تعزيز مفهوم الإيجابية والبعد عن السلبية ، وأن على كل مواطن أن يقوم بأداء واجبه للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته بكل حرية لمن يختاره في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يرسم مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة.