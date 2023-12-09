جمارك مطار القاهرة تضبط 6 ركاب من جنسيات مختلفة بحوزتهم مخدرات متنوعة

كتب محمود عبد الغني

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط ستة ركاب من جنسيات مختلفة بحوزتهم مخدرات متنوعة، تم الضبط في مبني الركاب رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام.

وقام رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة وأحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير أربعة محاضر ضبط كالتالي:

المحضر الأول ضبط جمركي رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ حيث تم ضبط راكب مصري قادم من باريس بحوزته ٣٧٩ قرص لعقار الترامادول المخدر، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر و سيد فؤاد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد حميدة و هاني مصطفي رئيس القسم تحت إشراف محمود جوهر مدير الحركة.

المحضر الثاني ضبط جمركي رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ حيث تم ضبط راكب مصري قادم من لندن علي الخطوط البريطانية بحوزته قطع لمخدر الحشيش بوزن ٣٨ جرام، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق مأمور اللجنة و محمد ابو الفتوح و محمود طلعت مآمير الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي وهاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف احمد سيد إبراهيم مدير الحركة.

المحضر الثالث برقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٣٤٠ قرص وكبسول لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق و احمد خالد سعد وهاني مصطفي وفي التفتيش اليدوي سيد فؤاد تحت اشراف احمد سيد إبراهيم.

وجاء المحضر الرابع رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من باريس علي رحلة الخطوط الفرنسية بحوزته ٨٨٧ قرص وامبول لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من توماس فريد مأمور الجمرك واحمد سيد إبراهيم المشرف.

بينما قام رجال الإدارة الاولي بقيادة مصطفي الجندي مدير الإدارة و محمود عبد النبي عباس نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٣ حيث تم ضبط راكب عربي الجنسية بحوزته ١٩ عبوة واكياس حلوي وسجائر الكترونية بهم مواد وزيوت الماريجوانا و THC المخدرة، تم الضبط بواسطة كل من سعيد عبد النبي سعد و وليد جمال مأمورا الجمرك تحت اشراف ياسر إبراهيم مدير الحركة.

وأخيرا قام مسئولو الادارة الثالثة بقيادة أسامة دياب مدير الإدارة و أحمد عمر نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من دبي علي رحلة الخطوط الاماراتية، بحوزته ٢١ سيجارة الكترونية وتانك خاص بهم زيوت مخدرة، تم الضبط بواسطة كل من ايمن علي محمد مأمور اللجنة الجمركية و احمد جمال رشدي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمود سعد الدين ومحمد صلاح كامل رؤساء الأقسام تحت اشراف احمد فتحي مدير الحركة.

تم تحرير المحاضر السابقة بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية.