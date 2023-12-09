اليوم السابع
Ads
السبت، 09 ديسمبر 2023 07:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جاهزية اللجان الانتخابية بالجيزة لاستقبال الناخبين.. إنفوجراف

السبت، 09 ديسمبر 2023 07:38 م
جاهزية اللجان الانتخابية بالجيزة لاستقبال الناخبين.. إنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بكل أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وإتمام كل الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتقديم أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الانتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

15222e90-b14d-461d-80ff-cfaedaa5494a

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جميع اللجان الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين غدا الأحد فى أول أيام الانتخابات، والمقرر عقدها أيام 10، 11 ، 12 ديسمبر الحالي.

d2bf4219-6f59-4532-b94a-7dbfae592356

وأكد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية، مع التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل الفوري حيال أي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

 

 

 







الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات



الموضوعات المتعلقة

جامعة كفر الشيخ تدعو منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

السبت، 09 ديسمبر 2023 07:30 م

محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية ويؤكد جاهزيتها لاستقبال الناخبين

السبت، 09 ديسمبر 2023 07:29 م

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل توفي إثر حادث أثناء عمله

السبت، 09 ديسمبر 2023 07:27 م

لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية تنتهي من التجهيز للانتخابات

السبت، 09 ديسمبر 2023 07:24 م

الأرصاد: الأجواء الجوية مستقرة غدا وفرصة مناسبة للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

السبت، 09 ديسمبر 2023 07:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة