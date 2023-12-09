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جامعة أسوان تحقق تصنيفا عالميا جديدا فى البيئة الخضراء والاستدامة

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:15 م
جامعة أسوان تحقق تصنيفا عالميا جديدا فى البيئة الخضراء والاستدامة جامعة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أعلنت جامعة أسوان، فوزها فى مسابقة التصنيف العالمى للجامعات المستدامة لعام 2023 "تصنيف على الحرم الجامعى الأخضر والاستدامة البيئية للجامعة"، وذلك ضمن 1183 جامعة عالمية.

أكد الدكتور محمد نجيب، مدير وحدة التنمية المستدامة بجامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن هذا التصنيف يعد الأول من نوعه الذى تشارك فيه جامعة أسوان للعمل على تطوير واستعادة أدواتها وأنشطتها لتحقيق أفضل المراكز من بين الجامعات.

وأضاف الدكتور محمد نجيب، أن هذا التصنيف يعتمد على عناصر البنية التحتية، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل، الأنظمة التعليمية، موضحاً أن هذه النتائج تأتى ثمار لجهود فريق العمل.

 

 







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