توقيع الكشف الطبى على 1500 من تلاميذ المدارس بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج ، أنه تم تنفيذ عدد 4 قوافل ميدانية بمدارس سوهاج، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم، والصحة، بالمحافظة،في إطار المشروع المنفذ بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات واحدى المستشفيات ، لفحص وعلاج تلاميذ المدارس؛ لتحديد مدى احتياجهم لنظارات طبية، أو تدخلات جراحية

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القوافل شملت مدارس "عرب الأطاولة الإبتدائية بأخميم، والمنشأة الإعدادية الحديثة بالمنشاة، ومدرسة المراغة الابتدائية بمركز المراغة، ومدرسة طهطا الإبتدائية بمركز طهطا"، لافتا إلى أن عدد الطلاب المستفيدين بتلك المدارس بلغ 1500 طالب وطالبة .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن عدد الأطفال الذين تلقوا علاجا بلغ 97 طالب وطالبة، فيما تم تقديم عدد 588 نظارة طبية، لافتا إلى تحويل عدد 48 طالب وطالبة للمستشفي؛ لفحصهم، وتحديد العمليات المطلوبة لهم، وذلك بالمجان.