تعرف على مبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استجاب اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية لطلبات مزارعين المحافظة، لاشتراكهم فى مبادرة ازرع، وتم التنسيق بين مكتب متابعة المحافظ مع مسئولى المبادرة بحضور مدير مديرية الزراعة ونقيب الفلاحين.

وقد وجه محافظ الإسماعيلية لاشتراك المزارعين المتأخرين فى زراعة القمح للاستفادة من دعم المبادرة، وكلف الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة تنظيم وتنفيذ المبادرة فى الإسماعيلية .

وفي نوفمبر 2022، أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة ازرع، لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، والتي تستهدف تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة.

مبادرة «ازرع» تُعَد المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.

وتهدف المبادرة إلى :

1 - تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بإجمالي إنتاجية 3.3 مليون أردب، واستصلاح 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية.

2 - تشجيع صغار الفلاحين على العودة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي الذي تهدف الدولة المصرية لتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة .

3 - تطوير الزراعة ورفع وتأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يُساهِم في تمكين المجتمعات الريفية .

4 - تبني مفاهيم الزراعة الذكية مناخياً للوصول لأعلي إنتاجية زراعية .

5 - توسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وتوفير التقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاجية .

6 - دعم عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط .

7- تشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، وتقدم المبادرة ذلك من خلال التواصل مع خبراء المناخ بوزارة الزراعة، وتزويد المزارعين بأفضل الطرق للوقاية من التغيرات المناخية، إضافة إلى تدريب المزارعين على استخدام هذه الطرق للحصول على أفضل نتيجة.

تضمنت مبادرة "ازرع" 8 محافظات "القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم وأسيوط"، ويعتبر محصول القمح هو المستهدف الرئيسي للمبادرة، حيث تستهدف «ازرع» خلال العام الجاري زراعة نحو مليون فدان من القمح.

- تقوم المُبادرة بتدريب المزارعين على أحدث وسائل الإنتاج، وتقديم الدعم الفني لهم .

- المرحلة الأولى من مبادرة "ازرع" أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بالدور الذي تقوم به المبادرة خلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر، قائلاً إن إنتاجية فدان قصب السكر كانت نحو 40 طناً والآن في إطار المبادرة أصبح الفدان ينتج ما بين 55 إلى 60 طناً، فضلاً عن استهلاك كمية مياه أقل، أي بزيادة في الإنتاج بنحو 20% على نفس مساحة الأرض.

- المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" تم إطلاقها 8 يونيو 2023؛ على هامش المؤتمر الجماهيري الأول للتحالف بمحافظة المنيا، وتستهدف المبادرة في المرحلة القادمة

1 - التوسع في محافظات العمل ليتضمن 14 محافظة .

2 - تأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يمكن المجتمعات الريفية من المرونة والمتانة للتكيف مع التغيرات المناخية عن طريق زيادة إنتاجية عدد 500 ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة مليون فدان .

3- الوصول بإنتاجية الفدان الواحد إلى 23 أردب، وأن تكون إجمالي الإنتاجية المتوقعة 23 مليون أردب، وإجمالي الزيادة في الإنتاجية المتوقعة خمسة مليون أردب من مساحة مليون فدان، وأن تعكس الزيادة في الإنتاجية زيادة في حجم المساحة المنزرعة تقدر بحوالي 277 ألف فدان.