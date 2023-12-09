تعرف على خطة ندوات مدارس الأقصر لمكافحة التنمر بين الأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشفت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل عمل خطة الوحدة لعقد عدة ندوات بالمدارس، لمكافحة ظاهر التنمر بين التلاميذ والطلاب، للتأكيد على ضرورة غرس الأخلاق الحميدة بين الأطفال فى تلك الفترة الهامة من حياتهم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة إيمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

وتؤكد مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن خطة الندوات داخل المدارس تشمل مكافحة إحدى أهم الإساءات الخمسة وهي اللفظية، وتحديداً التنمر وأنواعه الحسى والمعنوى، موضحةً أن القرآن والسنة النبوية تنهى عن التنمر والسخرية من الآخرين، وكذلك ضرورة البعد عن هذا السلوك الخاطئ ليكونوا أفراد محبوبين فى المجتمع.

وتضيف نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، إنه يمكن تحديد التنمر من خلال فحص السمات الثلاثة التالية:- "القصد، والتكرار، والقوة"، فالمتنمر يقصد إلحاق الألم، إما من خلال الأذى الجسدي أو الكلام أو السلوك المؤذي، وهو يفعل ذلك بصفة متكررة، موضحةً إنه يكون الأولاد عادةً أكثر عرضة للتنمر البدني، في حين تكون البنات أكثر عرضة للتنمر النفسي، وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أنه من حق جميع الأطفال الحصول على التعليم وعلى الحماية من جميع أشكال العنف البدني والعقلي ومن الإهانات والتعسّف، ولا يستثنى التنمر من ذلك.

وفى هذا الصدد نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز الزينية، ندوة عن التنمر، وذلك بمدرسة الزينية الإعدادية المشتركة، حيث شهدت الندوة تفاعل بين الطلاب والمحاضرين، وحاضر فى الندوة الشيخ عبد الستار محمود حسين موجه عام بإدارة الوعظ بالأقصر، ونورة حماد الأخصائية الإجتماعية بالمدرسة، وسحر جاد الكريم عبدون، وعبير منصور مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالزينية.

وقامت الوحدة بعقد عدة ندوات خلال تنفيذ خطة شهر أكتوبر، حيث شملت تلك الندوات فعاليات حول التربية السليمة للطفل، وكذلك حقوق الطفل من عمر يوم حتى 18 عام، وكذلك التعرف على خط نجدة الطفل 16000، وخطورة الألعاب الإلكترونية والتنمر بالمدارس، وذلك بمشاركة وعضوية كل من الإدارة التعليمية بقيادة حسان مرتضي، وأحمد محمود حسين مدير مدرسة الضبعية الإعدادية بنات، ونائب المدير فاطمه صبري، ونفيسه خضير أخصائي نفسي بالمدرسة وبالوحدة الفرعية لحماية الطفل، وفى سياق متصل وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة وفي إطار خدمات المكتبة المتنقلة شاركت الوحدة العامة لحماية الطفل فى الجانب التثقيفي والوقائي وذلك بإقامة ندوة عن التحرش وتوعية الاطفال عن أنواع الإساءات الخمسة ومنها الإساءة الجنسية والتي يندرج منها التحرش وذلك بمدرسة صلاح الدين الابتدائية .



الطلبة خلال ندوات عن مكافحة التنمر فى الأقصر



خطة ندوات بالمدارس لمكافحة التنمر بين الأطفال



فعاليات ندوات بالمدارس لمكافحة التنمر بين الأطفال بالأقصر



ندوات بالمدارس لمكافحة التنمر بين الأطفال برعاية حماية الطفل