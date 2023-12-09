تعرف على الألمانى "هورثت فايجن" عمدة السياح فى مرسى علم.. صور

أطلق العاملون بالنشاط السياحى بمدينة مرسى علم لقب عمدة السياح على السائح " هورثت فايجن " ألمانى الجنسية، وذلك بعد حرصه على قضاء 3 أشهر سنويا فى مرسى علم بصحبة أسرته فى نفس الفندق ونفس الغرفة، ويصل معه أقرباءه وعائلته كل عام، حيث ينتظره الكثير من العاملين فى النشاط السياحى، وكذلك السياح الذين تعرفوا عليه خلال إجازته ..تعرف عليه أكثر فى المعلومات الآتية:

- يصل إلى مدينة مرسى علم منتصف نوفمبر كل عام يقضي فيها 3 شهور متتالية بصحبة زوجته ويصل من بعده أسرته وأقاربه وأصدقائه وجيرانه.

- وصلت عدد الليالى السياحية التى قضاها فى مرسى علم داخل فندق واحد 1100 ليلة، وهو من مدينة ميونخ الالمانية، ويصل لمرسى علم منذ عام 2012.

- يبلغ من العمر 83 سنة، ولقب العمدة علي السائح هورثت لشهرته داخل الفندق وداخل مدينة مرسى علم، وعلاقته القريبة من العاملين، بحيث يعلم جيدا من تزوج ومن سوف يقبل علي الزواج واهل كل منهم.

- فور وصوله ينظم دورة كرة قدم كل عام للعاملين بالفندق، ويحضر ال تي شيرتات المخصصة للعب، ويصمم كأس كل عام في بلاده ويهديه للفريق الفائز.

- يعلم جيدا العادات والتقاليد المصرية المختلفة من معاملته الدائمة مع العاملين في الفندق، كما يشاركهم في الكثير من أعمالهم ويشعر دائمًا أن الفندق بيته الذي يقضي فيه 3 شهور في السنه.