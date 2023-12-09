بيطرى بنى سويف يطلق قافلة بيطرية لعلاج الماشية بإهناسيا

كتبت أسماء نصار

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، قافلة بيطرية مجانية بقرية العواونه مركز اهناسيا، حيث تم علاج 113 راس ماشية وفحص تناسلي وسونار ل 33 رأس ماشية وتجريع 250 رأس اغنام ورش الطفيليات الخارجية ل 541 رأس ماشية.



وتم عمل ندوات إرشادية للتوعية بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض وأهمية التأمين على الحيوانات، وتنظيم زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين، وتم عقد 91 ندوة وجولة إرشادية توعوية للمربين.



يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين .



يذكر أنه يتم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج المواشي في كل قرى مصر ‏‎كذلك تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.



وحققت مصر انجازات هامة في مجال الطب البيطري، وحماية الثروة الحيوانية، ففي مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.

‏

