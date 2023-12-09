بوتين يشكر الرئيس السيسى على مساعدته فى إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل للقناة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً، حيث استعرض الرئيس الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.

كما استعرض الرئيس المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.