بنى سويف جاهزة لانطلاق الانتخابات الرئاسية بـ9 لجان عامة و450 فرعية

بنى سويف هانى فتحى

المحافظ: الانتخابات الرئاسية اهم استحقاق دستورى فى مصر وادعوا الأهالى لاصطحاب أطفالهم لتعليمهم كيف تبنى الدول

أنهت محافظة بنى سويف ، استعداتها ، لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، الاحد القادم والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث أنهت الأجهزة التنفيذية تجهيز المقار واللجان الانتخابية استعداداً لاستقبال الناخبين على مدار أيام عقد الانتخابات.

وتشهد محافظة بنى سويف ،اجراء الانتخابات الرئاسية فى 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، و450 مقر انتخابي ، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، أن المحافظة ، أنهت استعداداتها لاجراء الانتخابات الرئاسية الاحد ، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها ، مؤكداً على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.

واكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،انه تم تخصيص 4 لجان بمراكز بني سويف ، الفشن ، الواسطى، لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين والطلاب بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ،مشيرا إلى أن اللجان التى تم تخصيصها هى لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين بشارع صلاج سالم أمام الجامعة بمدينة بني سويف، ولجنة بمدرسة الشهيد محمد مبروك أبو خطاب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ولجنة بمدرسة الصم والبكم بمدينة الفشن، ولجنة بمدرسة سعداوى مجاهد الثانوية بمدينة الواسطى.

واكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام تم تفعيله، في متابعة اجراء الانتخابات، ، مشيرا إلى التأكيد على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

ووجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، الدعوة لاهالى المحافظة ،بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تعد أهم انتخابات داخل مصر .

وقال الدكتور محمد هانى غنيم ، أنه على الأهالي اصطحاب أولادهم إلى نقار اللجان ، تعليمهم أهمية الانتخابات الرئاسية ، وان البلاد تبنى بالانتخابات.