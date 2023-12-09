بدء انعقاد غرفة عمليات التحالف الوطني ببورسعيد للانتخابات الرئاسية

أعلن المهندس على جبر منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى محافظة بورسعيد، انعقاد غرفة الطوارئ الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن الغرفة سوف تعمل حتى انتهاء العملية الانتخابية.

وأوضح المهندس على جبر، أن الغرفة تلقت خلال الساعات القليلة الماضية مئات الطلبات من شباب محافظة بورسعيد للتطوع للعمل فى الثلاث أيام التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بالمهام التى تم تحديدها، فى إطار الالتزام بنصوص القانون المنظم للعملية الانتخابية، وفى إطار ما تنظمه اللجنة العليا للانتخابات لطبيعة عمل المراقبين والوكلاء.

وشدد منسق التحالف ببورسعيد على الشباب المتطوعين بالبعد عن أى مخالفات للقانون وعدم الدعوة لأى مرشح بمحيط وداخل اللجان الانتخابية، وعلق: بالرغم من أننا ندعم بشكل واضح مرشحنا عبد الفتاح السيسى إلا أننا لن ندعوا أمام اللجان لذلك، وسوف يكون عملنا مراقبة اللجان ومساعدة كبار السن والمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكشف أن هناك شباب سوف يتواجدون أمام اللجان لتعريف المواطنين بلجانهم، ومساعدة المرضى، وتوفير المياه.

وأشار أن التحالف يثق فى خروج مئات الآلاف من أهالى محافظة بورسعيد للانتخاب والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا على الجميع أن يساهموا فى دعوة المواطنين للخروج وتسطير ملحمة وطنية جديدة فى عمر الدولة الوطنية المصرية، وذلك لأهمية ممارسة الحق الدستورى المكفول للمواطنين.

وكشفت غرفة التحالف لانتخابات الرئاسة 2024، أن مدينة بورفؤاد بها 6 مقار انتخابية و8 لجان فرعية باجمالى أصوات 70039 صوتا، ويتواجد بحى الشرق 8 مقار انتخابية و9 لجان فرعية و42325 صوتا، بينما يتواجد بحى العرب 8 مقار انتخابية و9 لجان فرعية و50434 صوتا، وحى المناخ يضم 10 مقار و10 لجان و80934 صوتا، أما فى حى الضواحى يتواجد 8 مقار انتخابية و11 لجنة فرعية و39010 أصوات، ويضم حى الزهور 16 مقرا انتخابيا و21 لجنة فرعية و156098 صوت، والجنوب 10 مقار انتخابية و10 لجان فرعية و37569 صوتا، وغرب بورسعيد يضم مقر انتخابى واحد ولجنتين فرعيتين بإجمالى عدد أصوات 2824 صوتا.