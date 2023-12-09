اليوم السابع
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انطلاق المرحلة الثالثة لمشروع تحسين مياه الشرب شرق أسوان يناير المقبل

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:00 ص
انطلاق المرحلة الثالثة لمشروع تحسين مياه الشرب شرق أسوان يناير المقبل محطة معالجة مياه - ارشيفية
أسوان- صلاح المسن

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من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة، لمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى، والسيل الجديد، شرق مدينة أسوان، بداية يناير المقبل، حيث يقدم "اليوم السابع" أبرز ملامح المشروع:

1- تم الاتفاق مع الجانب السويسرى على بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى، والسيل الجديد، بداية من يناير المقبل

2-  تصل تكلفة المشروع، لأكثر من  9 مليون فرنك سويسرى ليخدم أكثر من 50 ألف نسمة.

3-   وكالة التعاون الدولى السويسرى تستمر في دعمها للمشروعات التي تستهدف إحلال وتجديد البنية التحتية لمحطات وشبكات مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان بتنفيذ المرحلة الثالثة .

4- تم تنفيذ المرحلة الأولى بمنطقة الناصرية لخدمة 85 ألف نسمة، ثم المرحلة الثانية بمناطق خور عواضة والأمبركاب والخطارية لخدمة 45 ألف نسمه.

5- هذا المشروع الحيوى  سيلبى إحتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه .

6- المشروع يستهدف تغيير كامل للشبكات بأطوال 35 كم لمنطقة السيل ، وكذا تنفيذ خط ناقل بطول 7 كم ، علاوة على الوصلات المنزلية.

7- يساهم ذلك فى دعم الشبكة الدائرية لمدينة أسوان ،

 







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