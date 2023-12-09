انتعاشة كبيرة لحركة المراكب النيلية بين الأقصر وأسوان بالموسم الشتوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يعيش سياح العالم أجواء سياحية شتوية مبهجة فى المراكب والدهبيات النيلية التى تخرج فى رحلات لعدة أيام بين المعالم الأثرية والسياحية بمحافظتى الأقصر وأسوان، حيث تسعد الأفواج السياحية بالدفء فى الطقس الشتوى بعاصمة الآثار، ومن أبرز مظاهر السياحة الشتوية في الأقصر، رحلات النايل كروز والمراكب النيلية التى تخرج بصورة يومية بين الأقصر وأسوان، فى رحلات تستمر ما بين 4 لـ7 أيام حسب الشركات والحجوزات.

وتعتبر رحلات النايل كروز الرحلات السياحية الأغلى سعراً والأكثر جلباً للعملة الصعبة، حيث تحجز الشركات الكبرى حول العالم والأندية والمؤسسات بجانب الأشخاص من المشاهير والنجوم بصورة سنوية تلك المراكب قبل بدء الموسم الشتوي بأسابيع طويلة، حيث يتهافت الجميع على تجربة تلك الرحلة المميزة في قلب نهر النيل، حيث أنه ما أن يضع السائح قدميه فى المركب النيلي وتتغلغل فى جسده وقلبه نسمات الهواء الصافية للتواجد فى قلب نهر النيل، حيث يستمتع السائحون بأصوات المياه بجسد المركب التى يستقلونها وهو يتحرك جنوباً أو شمالاً، فهى رحلة ساحرة تجعل السائح يعيش أجواء الحياة البسيطة الجميلة.

ومن جانبه، يقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن محافظة الأقصر بها أكثر من 150 دهبية نيلية، وهى منتج سياحى يعتبر الأغلى سياحياً، حيث أن تلك الدهبيات تساعد فى قلة الأعداد وتساهم فى التحكم بالإجراءات الوقائية، وتقدم ثورة فى مستوى الإنفاق من السائحين عبر تحقيق أكبر قدر من الخصوصية لهم، مؤكداً على أن نسبة الإشغال للمراكب النيلية والفنادق العائمة هذا الموسم تعدت الـ90% من الإشغال بصورة مبهرة جعلت الأقصر تتصدر المقاصد الشتوية حول العالم.